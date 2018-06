Рисунок из письма французского писателя Экзюпери продали на аукционе за 240,5 тыс. евро

CA-NEWS (CA) - Рисунок французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери из письма к молодой женщине был продан с аукциона за 240,5 тыс. евро. Об этом сообщается в Twitter французского аукционного дома Artcurial.

