Фермеры Туркменистана сообщают о сборе незрелого урожая

CA-NEWS (TM) - Как сообщает официальная пресса Туркменистана,13 июня в Балканском и Дашогузском велаятах страны приступили к сбору урожая пшеницы, а первыми по стране приступил к жатве Марыйский велаят.

«Арендаторы Тагтабазарского этрапа сдали в государственный амбар более 19 800 тонн пшеницы, тем самым выполнили план по сбору урожая», - сообщает государственное информационное агентство страны. Вместе с тем по всей Марыйской области объем собранного урожая составил более 154 000 тысяч тонн пшеницы.

Но по словам фермеров, по распоряжению властей осуществляется сбор незрелого зерна. Источник туркменской службы радио «Азатлык» из Дашогузской области сообщает, что в северных районах страны на многих полях собрали недозревшую пшеницу и вместо нее начали сажать хлопчатник.

«Арендаторы, собравшие несозревший из-за нехватки воды для полива и недостатка удобрений урожай пшеницы, не то, чтобы заработать, сами остались в долгах», - сообщает источник Азатлыка, со ссылкой на фермеров нескольких этрапов северной области Туркменистана.

В Дашогузе в текущем году был произведён посев пшеницы на территории в 157 000 гектар и по плану арендаторы должны собрать 300 000 тонн урожая пшеницы. Но по мнению фермеров, данный план по сбору пшеницы нереален.

«Год был засушливым, в арыках для орошения не было воды и плюс к этому не было и удобрений», - рассказали один из собеседников в Дашогузе. По его словам, в этом году вырастить пшеницу в регионе было сложнее чем в предыдущие годы.

Вместе с тем, как сообщает корреспондент издания, 16 июня, задолжавших государству арендаторов снова начали вызывать в прокуратуру и требовать выплату задолженности по расходам на предоставленные посевные материалы, минеральные удобрения, технику и водообеспечение.

«Кроме того, еще с середины июня с арендаторов, оставшихся в долгу из-за невыполнения плана по сбору урожая зерна, теперь требуют заключить контракт на выращивание хлопка», - отмечает корреспондент.

О случаях допроса прокуратурой Дашогуза местных фермеров сообщалось и в начале года.

В Туркменистане план по урожаю зерна и хлопка устанавливается главой государства. Президент Туркменистана лично в торжественной обстановке дает старт началу посевной и сбора урожая. Власти Туркменистана заявляли о полном обеспечении населения зерном, озвучивая объемы урожая пшеницы в 1 миллион 600 тонн. Вместе с тем, с конца прошлого года население страны сталкивается с дефицитом муки.

По словам самих фермеров, государство не предоставляет своевременно удобрение, технику и не осуществляет необходимые земельные работы, предусмотренные договорными обязательствами, что служит основной причиной невыполнения плана по сбору урожая как зерна, так и хлопка. Кроме того, установленная государством закупочная цена продукции остается крайне низкой и является убыточной.

«Цена на закупку государством хлопка остается неизменной, не осталось декхан, кто был бы заинтересован работой на полях. Если и дальше так пойдет придется полностью приостановить учебу и закрыть школы, чтобы привлечь к полевым работам школьников и учителей», - отметил региональный чиновник сферы образования, беседовавший с на условиях анонимности.