Государственный банк Таджикистана начал выдавать кредиты в юанях

CA-NEWS (TJ) - Государственный сберегательный банк предлагает таджикским предпринимателям, чей бизнес связан с Китаем, получать кредиты в юанях, а погашать их в сомони (таджикская валюта). Как сообщает радио Озоди, это беспрецедентный случай за всю историю таджикских банков. Эта инициатива прозвучала на фоне нехватки иностранной валюты в стране, в частности, американского доллара.

Аналитики отмечают, что власти Китая пытаются свести к минимуму участие доллара в своих торговых операциях с другими странами. К примеру, Китай продолжает политику дедолларизации и осуществляет все сделки с Россией и Ираном в национальной валюте этих стран.

«Амонатбанк» также объявил, что приступил к выдаче льготных кредитов в долларах США для предпринимателей, которые намерены наладить сотрудничество с Узбекистаном. Весной этого года в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Душанбе было подписано межправсоглашение, согласно которому Ташкент выделяет $100 млн для поддержки таджикских бизнесменов, имеющих бизнес-планы по развитию сотрудничества с соседней страной.