«Талибан» разгневан поведением своих боевиков, которые делали селфи с афганскими солдатами во время перемирия

CA-NEWS (CA) - Руководство движения «Талибан» разгневано поведением своих боевиков, которые делали селфи с солдатами правительственных сил во время трехдневного перемирия, приуроченного к празднику Ид аль-Фитр, сообщает в понедельник, 18 июня Reuters.

Правительство Афганистана и Талибан объявили о режиме прекращения огня на время Ид аль-Фитра, что привело к «братанию» двух сторон, когда боевики вошли в города и населенные пункты, чтобы отметить общий для всех мусульман праздник в честь окончания Рамадана.

Некоторые талибы были замечены в тот момент, когда фотографировались с солдатами правительственных войск, и об этом стало известно лидерам движения, сказал представитель талибов на условиях анонимности.

«Прошлым вечером было созвано экстренное совещание, на котором уведомили (об этом) всех полевых командиров и им было приказано принять жесткие дисциплинарные меры против всех членов «Талибана», которые посещали граждан и делали совместные снимки с афганскими властями», - сказал он агентству.

Президент страны Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение «Талибан» вслед за правительством Афганистана также заявило о прекращении огня на три дня. Позднее, он продлил перемирие еще на 10 дней.

Ранее стало известно, что представители талибов отвергли предложение властей страны продлить режим прекращения огня, сообщило агентство AFP со ссылкой на официального представителя талибов Забихуллу Моджахеда.

«Режим прекращения огня заканчивается сегодня вечером, и наши операции будут возобновлены. У нас нет желания продлить режим прекращения огня», - заявил он.

«Талибан» ведет борьбу против сил НАТО и правительства президента Афганистана Ашрафа Гани, которого активно поддерживают США, и добивается возвращения шариата. Талибы управляли страной до 2001 года, когда их режим был свергнут силами американской коалиции.