В Таджикистане будут судить сотрудников правоохранительных органов за пытки одного из членов ПИВТ

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане в ближайшее время будет вынесен приговор по делу об самоубийстве Комила Ходжаназарова, жителя Аштского района и бывшего члена Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), сообщает Радио Озоди.

Судебный процесс будет проходить в здании военного суда Худжандского гарнизона. На скамье подсудимых будут сотрудник РУБОП УМВД по Согдийской области Л. Ю. и сотрудник отдела ГКНБ РТ по Аштскому району М. Н. Им инкриминируется применение пыток, незаконное задержание и принуждение к даче ложных показаний.

31-летний Комил Ходжаназаров был арестован летом прошлого года в составе группы из 15 бывших членов запрещенной организации ПИВТ. Вскоре он был отпущен, однако за день до очередного допроса в УМВД по Согдийской области, Ходжаназаров покончил с собой.

Перед смертью он оставил видеообращение, в котором рассказал о применении пыток со стороны сотрудников милиции. В видеообращении Комил Ходжаназаров заявляет, что сотрудники милиции освободили его только после того, как он им заплатил деньги. Житель Ашта говорит, что вступил в ряды ПИВТ в 2014 году и покинул ее за несколько месяцев до того, как исламская партия была объявлена вне закона.

«Сотрудники милиции угрожали, что заменят дату моего выхода из рядов партии с 2015 года на 2016 год и мне придется провести за решеткой не один год», - говорит Комил в своем предсмертном видеобращении.

Ходжаназаров рассказал также, что даже после получения денег сотрудники милиции, вызывая его на допрос, каждый раз применяли к нему пытки.

После того, как видео было размещено в сети Интернет, власти провели эксгумацию тела и провели повторную экспертизу. На теле погибшего были обнаружены следы побоев и пыток, из-за чего военная прокуратура Согдийской области возбудила уголовное дело. По результатам служебной проверки был освобожден от занимаемой должности начальник отдела ГКНБ по Аштскому району П. К. который сейчас работает в областном управлении ГКНБ РТ.

Ранее появилась информация о том, что по данному уголовному делу задержаны и допрошены четыре офицера милиции и два сотрудника нацбезопасности. Позже стало известно, что арестованных двое - это сотрудник РУБОП УМВД по Согдийской области Л. Ю. и сотрудник отдела ГКНБ РТ по Аштскому району М. Н..

Бахтиёр Насруллоев, адвокат Л. Ю. ранее в беседе заявил, что обвинения, предъявленные его подзащитному в части «пытки» не имеют оснований и он не причастен к нанесению побоев покойному Ходжаназарову.

Дело по факту самоубийства жителя Аштского района – один из редких случаев, когда сотрудники милиции или госбезопасности обвиняются в применении пыток.

Напомним, неделю назад Политсовет запрещенной ПИВТ выразил обеспокоенность по поводу ареста и преследовании своих бывших активистов и членов их семей властями страны.

Во второй половине прошлого года власти Таджикистана арестовали или подвергли преследованию около 100 бывших активистов партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), говорилось в распространенном 11 июня заявлении Политсовета партии. В руководстве ПИВТ заявили, что исламская партия еще осенью 2015 года прекратила свою деятельность в Таджикистане, и никто не имеет право действовать от ее имени внутри страны.

Махмудджони Файзрахмон, пресс-секретарь ПИВТ сообщил, что 2 из арестованных членов партии скончались от пыток, 5 находятся в СИЗО. 27 членов партии были осуждены в срок от 3 до 25 лет.

В заявлении ПИВТ также было отмечено, что власти организовали травлю находящихся в Таджикистане членов семей активистов партии. Кампания по очернению ПИВТ организована и в социальных сетях.

Верховный суд Таджикистана 29 сентября 2015 года объявил ПИВТ экстремистско-террористической организацией и запретил ее деятельность на территории Таджикистана. После «мятежа» экс-замминистра обороны Абдухалима Назарзода осенью 2015 года власти обвинили исламскую партию в попытке государственного переворота и терроризме. Руководство ПИВТ опровергает обвинение. По словам лидера партии Мухиддина Кабири, «власть рассчитывала на то, что запретив исламскую партию и посадив в тюрьму огромное количество людей, сможет очистить политическое поле от оппонентов навсегда».