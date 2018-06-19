Узбекистан готов предоставить площадку для переговоров афганских властей с талибами, - МИД РУз

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан готов предоставить площадку для проведения прямых переговоров между правительством Афганистана и представителями экстремистского движения "Талибан". Об этом заявляют в узбекском внешнеполитическом ведомстве.

"МИД Узбекистана подтверждает полную готовность, к созданию на любом этапе мирного процесса, всех условий для организации на территории республики прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Узбекистан приветствует решение Кабула о продлении режима прекращения огня, и надеется, что это придаст импульс прекращению войны и началу диалога в Афганистане, отмечается в сообщении. "Узбекская сторона надеется, что данное перемирие приобретет бессрочный характер", - говорится в сообщении.

В МИД РУз напомнили, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе международной конференции по Афганистану в Ташкенте в марте, Узбекистан продолжает усилия, направленные на стабилизацию ситуации в этой стране и ее социально-экономическое развитие.

"Узбекская сторона установила соответствующие контакты и провела рабочие встречи с высокопоставленными представителями движения "Талибан", в ходе которых были обсуждены перспективы диалога и взаимодействия для установления долгосрочного мира и стабильности в Афганистане и его экономического развития", - отмечается в сообщении.