В Казахстане все остановки междугородних автобусов хотят сделать одинаковыми

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане объявили конкурс на лучший эскиз остановок междугородних рейсовых и туристических автобусов.

По данным пресс-службы АО «КазАвтоЖол», цель конкурса – сформировать доступную и комфортную туристическую среду в республике, создать имидж страны как региона благоприятного для развития туризма, обеспечить высокий уровень качества транспортной инфраструктуры в стране.

«Открытый конкурс предлагает участникам подумать о том, как сделать внешний вид остановок для туристических и междугородних рейсовых автобусов запоминающимся и уникальным с использованием передовых технологий. А также подумать о возможных нестандартных подходах к функциональным преображениям объектов придорожного сервиса», – отметили в компании.

Основными принципами для разработки остановочного комплекса должны быть реализуемость, безопасность пешехода/пассажира, комфорт, модульность. Остановочный комплекс, сконструированный по победившему проекту, будет реализован производителями остановочных конструкций и станет визитной карточкой автодорог Казахстана.

Приз за лучший проект составит 200 тыс. тенге.