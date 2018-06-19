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  19 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ВБ и Узбекистан обсудили сотрудничество в реализации водных проектов

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 18 июня в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с делегацией Всемирного банка во главе со старшим директором по водным вопросам Гуан Чже Ченом.

Стороны обсудили практические аспекты сотрудничества между Узбекистаном и Всемирным банком в сфере реализации проектов по водным вопросам, в том числе в рамках Международного фонда спасения Арала, сообщила пресс-служба МИДа.

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