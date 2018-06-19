Адвокаты таксиста, наехавшего на футбольных фанатов в Москве, подадут ходатайство об изменении меры пресечения

CA-NEWS (KG) - Защита Чынгыза Анарбека уулу, сбившего восемь человек в центре Москвы 16 июня, пообещала обжаловать его арест. «Мы подадим ходатайство о замене меры пресечения в виде ареста в течение трех дней», - сказал РБК его адвокат Павел Березин.

Ранее, сообщалось, что Чынгыз Анарбек уулу арестован до 16 августа. Такое решение принял Таганский суд Москвы

Адвокаты таксиста указали, что ранее он не был судим. Они сообщили, что посольство Кыргызстана в Москве пообещало зарегистрировать таксиста в своем гостевом доме и гарантировало его явку на все необходимые следственные действия.

Выступая в Таганском суде, гражданин Кыргызстана заявил, что просит прощения за то, что произошло в центре Москвы.

«Я не спал два дня. Мне пришлось зарабатывать деньги, чтобы прокормить семью. Я сам не понял, что случилось, я устал от недосыпа и перепутал педаль газа. Я полностью признаю вину и прошу прощения у пострадавших и их родственников», - цитирует его слова РИА Новости.

28-летний уроженец города Джалал-Абад также рассказал, что шесть лет работал поваром, а потом был вынужден пойти в таксисты, где проработал месяц.

Водителю предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Следствие просит арестовать таксиста, материалы об избрании меры пресечения поступили в суд. Водителю такси грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, такси 16 июня наехало на группу пешеходов на улице Ильинка, близ Гостиного двора. В результате инцидента, по данным столичного департамента здравоохранения, пострадали восемь человек.