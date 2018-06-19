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  19 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава концерна Audi арестован в Германии из-за скандала с выхлопами дизельных двигателей
Предыстория: Суд в Германии оштрафовал Volkswagen на 1 млрд евро из-за «дизельгейта»

CA-NEWS (CA) - Полиция Германии арестовала исполнительного директора концерна Audi Руперта Штадлера в связи с так называемым «дизельгейтом» - скандалом с выхлопами дизельных двигателей, сообщает Би-би-си.

«Мы подтверждаем, что сегодня утром Штадлера арестовали. Идет слушание, которое определит, где он будет находиться», - говорится в заявлении автоконцерна Volkswagen, подразделением которого является Audi. Представители Audi пока не прокомментировали задержание.

Прокуратура Мюнхена на прошлой неделе предъявила Audi обвинения в связи с фальсификацией данных о вредных выборосах дизельных двигателей автомобилей Audi, в доме Штадлера и еще одного высокопоставленного сотрудника концерна прошли обыски.

Число ответчиков по делу Audi выросло до 20, пишет издание Automobilwoche.

Напомним, скандал разгорелся в сентябре 2015 года, когда американские власти обвинили Volkswagen в подтасовке данных о выхлопных газах, производимых дизельными автомобилями компании.

Как оказалось, бортовой компьютер был запрограммирован, чтобы определять, работает ли автомобиль в обычном режиме или же тестируется. Во втором случае машина переключалась на более «чистый» режим, чтобы соответствовать экологическим требованиям.

В 2016 году власти США обязали Volkswagen отозвать почти полмиллиона машин, выпущенных на американский рынок с 2009-го по 2015-й годы. Аналогичное расследование проводится и в нескольких других странах.

По данным самой компании, подделка результатов тестирования коснулась 11 млн машин с дизельными двигателями по всему миру. В январе 2017 года Volkswagen признал вину по трем уголовным обвинениям в США и заявил, что готов выплатить властям США штрафы на сумму $4,3 млрд для урегулирования «эмиссионного скандала».

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