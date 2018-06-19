РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Комиссия по расследованию причин крушения поезда в Жамбылской области исключила столкновение вагонов с грузовым составом
Предыстория: Семья подростка, погибшего при ЧП с поездом в Казахстане, ехала отдыхать на Иссык-Куль

CA-NEWS (KZ) - Комиссия по расследованию причин крушения поезда в Жамбылской области исключила столкновение пассажирских вагонов с грузовым составом.

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, комиссия организовала проезд грузового состава, который в момент схода пассажирского поезда следовал по соседнему пути. Эксперимент исключил вероятность касания поездами друг друга в момент следования по путям. Контакт грузового и пассажирского поездов произошел только после схода последнего с путей.

К расследованию подключены казахстанские и российские специалисты. Они проведут научно-техническое исследование и моделирование поездной ситуации. Результаты работы экспертов будут учтены комиссией при установлении причин происшествия.

По результатам расследования будут приняты соответствующие меры, отмечает МИР.

print
  • В Японии мощное землетрясение привело к транспортному коллапсу, есть погибшие
  • Спецслужбы Узбекистана заявили, что задержали американского бизнесмена Зокира Алиева за причастность к ИГ
  • Опубликованы данные погибшего и пострадавших при сходе поезда в Жамбылской области
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×