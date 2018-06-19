Комиссия по расследованию причин крушения поезда в Жамбылской области исключила столкновение вагонов с грузовым составом

CA-NEWS (KZ) - Комиссия по расследованию причин крушения поезда в Жамбылской области исключила столкновение пассажирских вагонов с грузовым составом.

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, комиссия организовала проезд грузового состава, который в момент схода пассажирского поезда следовал по соседнему пути. Эксперимент исключил вероятность касания поездами друг друга в момент следования по путям. Контакт грузового и пассажирского поездов произошел только после схода последнего с путей.

К расследованию подключены казахстанские и российские специалисты. Они проведут научно-техническое исследование и моделирование поездной ситуации. Результаты работы экспертов будут учтены комиссией при установлении причин происшествия.

По результатам расследования будут приняты соответствующие меры, отмечает МИР.