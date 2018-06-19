Глава МИД Таджикистана встретился с участниками водной конференции в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - В рамках международной конференции «Вода для устойчивого развития на 2018-2028 годы» 18 июня состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с заместителем генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам господином Лю Чжэньминь, с директором регионального центра ООН Наталией Герман и со специальным представителем Европейского Союза для стран Центральной Азии Петера Бурианом

Как сообщает пресс-служба МИД, Мухриддин выразил признательность за участие в международной конференции и выразил искреннюю заинтересованность в укреплении и расширении сотрудничества страны с ООН и ЕС в различных областях, включая обеспечение мира и стабильности в мире, борьбу с современными угрозами и вызовами, защиту окружающей среды, обеспечение устойчивого социального развития, сохранение водных ресурсов.