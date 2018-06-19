РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Парламент Монголии планирует развивать сотрудничество с Лаосом

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 18 июня депутат Ёндонпэрэндэйн Баатарбилэг принял лаосских делегатов во главе с членом национальной ассамблеи Лаосской Народно-Демократической Республики, заместителем министра сельского и лесного хозяйства Буангом Куангом, который прибыл в Монголию с рабочим визитом по приглашению министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности страны, сообщает Montsame.

Во время встречи Баатарбилэг выразил заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества в социальной, культурной и экономической сферах путем расширения сотрудничества между парламентскими группами.

Кроме того, он выразил свою признательность лаосской стороне за сотрудничество в секторах здравоохранения и туризма и подчеркнул важность осуществления выращивания риса в Монголии и импорта риса при поддержке ЛНДР. Баатарбилэг также выразил готовность реализовать проекты по развитию межпарламентских связей.

Стороны договорились приложить обоюдные усилия для расширения двусторонних парламентских отношений.

print
  • Китайская группа хакеров взломала национальный центр обработки данных Монголии
  • Семья подростка, погибшего при ЧП с поездом в Казахстане, ехала отдыхать на Иссык-Куль
  • Душанбе может стать культурной столицей СНГ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×