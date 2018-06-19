Парламент Монголии планирует развивать сотрудничество с Лаосом

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 18 июня депутат Ёндонпэрэндэйн Баатарбилэг принял лаосских делегатов во главе с членом национальной ассамблеи Лаосской Народно-Демократической Республики, заместителем министра сельского и лесного хозяйства Буангом Куангом, который прибыл в Монголию с рабочим визитом по приглашению министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности страны, сообщает Montsame.

Во время встречи Баатарбилэг выразил заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества в социальной, культурной и экономической сферах путем расширения сотрудничества между парламентскими группами.

Кроме того, он выразил свою признательность лаосской стороне за сотрудничество в секторах здравоохранения и туризма и подчеркнул важность осуществления выращивания риса в Монголии и импорта риса при поддержке ЛНДР. Баатарбилэг также выразил готовность реализовать проекты по развитию межпарламентских связей.

Стороны договорились приложить обоюдные усилия для расширения двусторонних парламентских отношений.