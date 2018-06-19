В Малайзии отец убитой монгольской модели встретится с генеральным прокурором, чтобы обсудить возобновление дела

CA-NEWS (MNG) - В Малайзии 19 июня Сетев Шаарибибу, отец убитой монгольской модели Алтантуя Шаарибибу встретится с новым генеральным прокурором страны, сообщает сингапурское издание The Straits Times.

Адвокат семьи Рамкарпала Сингха рассказал, что Сетев Шаарибибу встретится с генеральным прокурором Малайзии 19 июня в 3 часа дня по местному времени, чтобы обсудить возобновление дела об убийстве дочери. «Сейчас в стране новый режим и есть вероятность, что они рассмотрят вопрос о возобновлении дела»,- добавил адвокат.

Инспектор милиции Мохамад Фузи Харун в прошлом месяце заявил, что полиция не нашла оснований для возобновления дела.

Напомним, 28-летняя монгольская модель Шаарибибу Алтантуя была убита на окраине столицы Малайзии. В 2015 году два бывших полицейских были приговорены к смертной казни за это преступление, но были оправданы четыре года спустя. В сообщениях СМИ утверждается, что офицеры были телохранителями экс-премьер-министра Малайзии Наджиб Тун Разака.