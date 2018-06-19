Б.Сагинтаев взял под личный контроль расследование крушения пассажирского поезда в Жамбылской области

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев взял под личный контроль расследование крушения пассажирского поезда в Жамбылской области.

На заседании правительства 19 июня он дал ряду государственных органов поручения. По его словам, нацкомпания «Казакстан темир жолы» совместно с акиматом Карагандинской области должны оказать помощь семье погибшего подростка, Министерство здравоохранения - обеспечить качественное лечение пострадавших, Министерство внутренних дел, Министерство по инвестициям и развитию и КТЖ - провести тщательное расследование причин схода вагонов.

«Ход расследования я беру на свой личный контроль», - сказал глава правительства.