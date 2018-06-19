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  19 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана направил соболезнования властям Японии в связи с землетрясением
Предыстория: В Японии мощное землетрясение привело к транспортному коллапсу, есть погибшие

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Императору Японии Акихито и премьер-министру Синдзо Абэ в связи с землетрясением, произошедшим в префектуре Осака и повлекшим за собой человеческие жертвы, увечья и масштабные разрушения, сообщает 18 июня пресс-службы туркменского лидера.

«От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении.

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