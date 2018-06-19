Президент Туркменистана направил соболезнования властям Японии в связи с землетрясением
- Туркменистан, политика
- 10:58, 19 июня 2018
- Просмотров: 330
CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Императору Японии Акихито и премьер-министру Синдзо Абэ в связи с землетрясением, произошедшим в префектуре Осака и повлекшим за собой человеческие жертвы, увечья и масштабные разрушения, сообщает 18 июня пресс-службы туркменского лидера.
«От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении.
Отток валюты из Таджикистана из-за отрицательного внешнеторгового баланса составил $825 млн
Каждая 10-я девочка в Монголии в возрасте до 15 лет подвергалась физическому или сексуальному насилию, - исследование
Подписано соглашение о переименовании Македонии. Из-за этого страна не может вступить в ЕС