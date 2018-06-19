Сеульская клиника выдала тело умершего таджикистанца только после выплаты $21 тыс.

CA-NEWS (TJ) - Сеульская клиника выдала тело гражданина Таджикистана Нормухаммада Джалолова только после того, как родные оплатили счета за услуги по оказанию медицинских услуг умершему.

Как сообщает Радио Озоди, 22-летний житель Худжанда, который несколько лет жил и работал в Южной Корее, попал 29 мая в автоаварию, и был доставлен в ближайшую больницу, где в тот же день скончался. Врачи пытались спасти молодого человека, однако полученные им увечья оказались несовместимыми с жизнью.

Так как у молодого мигранта не было страховки, то администрация больницы потребовала от его родственников оплатить счета за оказанные медицинские услуги в размере $21 тыс.

Родные Джалолова в течение недели собирали требуемую сумму, и все это время его труп находился в морге больницы. Лишь потом они смогли забрать тело и доставить покойного на родину.

12 июня Джалолов был похоронен в Худжанде. По словам родственников, они очень признательны своим соотечественникам, которые помогли собрать деньги на оплату счетов за лечение и доставить тело покойного в Худжанд.

По словам Наимы Саидовой, старшей сестры покойного, их родные с 2015 года выехали в Южную Корею, в том числе и ее брат Нормухаммад, где они жили и работали. Она рассказала, что 29 мая брат сел за руль машины, и во время движения выехал на встречную полосу и совершил столкновение. В результате дорожной аварии он получил тяжкие телесные повреждения, у него была сломана шея, он потерял много крови. И хотя врачи сумели восстановить кровоток к головному мозгу, однако его состояние ухудшилось и в десять часов вечера в тот же день он скончался.

Наима Саидова также рассказала о том, что стоимость медицинских услуг в Южной Корее очень высока и доступна лишь тем, кто имеет медицинскую страховку. «У брата не было страховки, а больница потребовала оплатить им за проведенные операции $21 тыс. У нас не было такой суммы, и мы попросили выдать нам тело, оплатив часть требуемой суммы, пообещав погасить оставшуюся сумму попозже. Но врачи не согласились и отправили тело брата в морг, потребовав оплатить сразу всю сумму», - рассказала девушка.

Собрать деньги родственникам Джалолова помогли таджикская диаспора в Южной Корее и предприниматели, занимающиеся доставкой корейских автомобилей.

Правительство Таджикистана пытается заключить с Южной Кореей соглашение о трудовой миграции для того, чтобы соотечественники могли законно находиться и работать в этой стране. Наличие медицинской страховки является одним из обязательных условий для того, чтобы въехать в Корею, однако таджикские граждане не привыкли страховаться, и из-за высокой стоимости страховки стараются обходить этот вопрос стороной, но в случае возникновения проблем со здоровьем они попадают в сложные ситуации.