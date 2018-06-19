Комиссия по расследованию ЧП с поездом в Казахстане, приведшего к гибели подростка, намерена завершить работу до конца июня

CA-NEWS (KZ) - Комиссия по расследованию причин схода вагонов в Жамбылской области, приведшего к гибели подростка, намерена завершить работу до конца июня. Об этом 19 июня на заседании правительства сообщил председатель правления национальной компании «Казакстан темир жолы» Канат Алпысбаев.

По его словам, комиссия привлекла специалистов Казахской академии транспорта и коммуникации и Всероссийского научного института железнодорожного транспорта.

Он отметил, что произошедшее ЧП не имеет характерных параметров аналогичных сходов поездов, так как имеется ряд нетипичных технических показателей: отсутствие продольных перемещений рельс и сход на прямом участке пути.

«Последняя плановая диагностика пути на данном участке была проведена 6 июня, замечаний не было. Установленная скорость на участке составляет 100 км/ч фактическая скорость пассажирского поезда была 92 км/ч. На данном участке все материалы верхнего строения пути, в том числе рельсы, шпалы отработали только 60% от заданных нормативов», - сказал К.Алпысбаев.

Он добавил, что в настоящее время рассматривается техническое состояние инфраструктуры, будут производиться замеры подвижного состава. Комиссия закончит работу до конца текущего месяца.