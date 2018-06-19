В Ашхабаде открылся фестиваль «Музыка Нуры Халмамедова – несмолкающая мелодия эпох»
- Туркменистан, общество
- 11:10, 19 июня 2018
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CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде во Дворце мукамов состоялось открытие фестиваля «Музыка Нуры Халмамедова – несмолкающая мелодия эпох», посвященного 80-летнему юбилею народного артиста Туркменистана, сообщает госинформагентство.
Для участия в мероприятии, организованном Министерством культуры, в столицу прибыли творческие деятели со всех велаятов.
Творчество Нуры Халмамедова стало большим вкладом в ознакомление международной общественности с достижениями страны в области музыкального искусства. В состоявшемся концерте государственный симфонический оркестр и мастера искусств исполнили произведения Нуры Халмамедова.