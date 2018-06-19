В Ашхабаде открылся фестиваль «Музыка Нуры Халмамедова – несмолкающая мелодия эпох»

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде во Дворце мукамов состоялось открытие фестиваля «Музыка Нуры Халмамедова – несмолкающая мелодия эпох», посвященного 80-летнему юбилею народного артиста Туркменистана, сообщает госинформагентство.

Для участия в мероприятии, организованном Министерством культуры, в столицу прибыли творческие деятели со всех велаятов.

Творчество Нуры Халмамедова стало большим вкладом в ознакомление международной общественности с достижениями страны в области музыкального искусства. В состоявшемся концерте государственный симфонический оркестр и мастера искусств исполнили произведения Нуры Халмамедова.