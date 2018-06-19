Россельхознадзор обнаружил в казахстанских шпротах канцероген

CA-NEWS (KZ) - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору обнаружила бензапирен в масле шпрот, производимых предприятием ТОО «J.F.M. company» Казахстана.

В связи с чем, как сообщается на сайте ведомства, Россельхознадзор принял решение о введении режима усиленного лабораторного контроля в отношении поставок продукции данной компании.

Бензапирен - вещество первого класса опасности, он является наиболее типичным химическим канцерогеном, опасен для человека даже при малой концентрации.