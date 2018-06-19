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  19 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан лидирует по объёму денежных переводов из России, следом идут Таджикистан и Кыргызстан

CA-NEWS (KG) - Денежные переводы физических лиц, осуществленные из России в Узбекистан за 1-ый квартал 2018 года, составили $726 млн, это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующие цифры размещены на сайте Центрального банка РФ.

На втором месте Таджикистан - $487 млн, на 15% больше.

На третьем месте Кыргызстан - $434 млн, на 9%.

В Казахстан перевели - $143 млн. В Туркменистан из России перевели $0,2 млн, а за январь-апрель 2017 года – $1 млн. Средняя сумма одного перевода при этом снизилась с $380 до $278.

Как отмечает на своей странице в Facebook, этнолог, специализирующийся по странам Центральной Азии Сергей Абашин, цифры показывают существенный рост переводов, что говорит о росте зарплат у мигрантов и росте числа самих мигрантов.

"Переводы в Кыргызстан растут не так быстро, но это на самом деле означает, что немалая часть заработанных гражданами Кыргызстана средств уже остаётся в России на обустройство здесь", - отмечает эксперт.

Напомним, за 2017 год больше всего средств из РФ на родину перевели граждане Узбекистана – $3,9 млрд, далее следует Таджикистан – $2,5 млрд, Кыргызстан — $2,21 млрд и Казахстан – $709 млн.

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