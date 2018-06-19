На приобретение жилья по программе «7-20-25» казахстанцам будут выдавать до $74,5 тыс.

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана утвердил программу ипотечного жилищного кредитования «7-20-25».

Как сообщает пресс-служба банка, в программе может участвовать любой гражданин республики, имеющий доход от трудовой или предпринимательской деятельности, а также не имеющий жилья на праве собственности. Программа предусматривает возможность получения ипотечного жилищного займа для приобретения жилья на первичном рынке в любом регионе страны в пределах следующей стоимости: 25 млн тенге – для городов Астана, Алматы, Актау и Атырау ($74,5 тыс.) и 15 млн тенге ($44,6 тыс.) – для других регионов.

Оператором программы является дочерняя организация Нацбанка - АО «Ипотечная организация «Баспана». Оператор привлечет на Казахстанской фондовой бирже (KASE) не менее 1 трлн тенге ($3 млрд) и направит полученные средства на выкуп ипотечных жилищных займов, выданных банками-участниками. Их перечень будет размещен на официальном интернет-ресурсе Национального банка после заключения договоров.

Согласно условиям программы, банки-участники не вправе взимать с заемщиков комиссии за предоставление и обслуживание займов.

Ожидаемый срок начала реализации программы «7-20-25» - вторая половина текущего года.