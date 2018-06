Администрация президента США подвергается критике за политику изъятия детей у задержанных мигрантов. С критикой выступили две первых леди, в том числе Мелания Трамп

CA-NEWS (CA) - США не превратятся в лагерь для мигрантов и местом для содержания беженцев они тоже не станут, заявил президент Дональд Трамп, выступая на проходящем в Белом доме совещании с членами Национального космического совета. Как сообщает «Голос Америки», заявление американского лидера прозвучало на фоне растущего возмущения политикой его администрации, предусматривающей насильственное разлучение детей с их родителями на границе с Мексикой.

Выступая на заседании Национального космического совета в Восточном зале Белого дома, Трамп предупредил: «Мы не можем допустить, чтобы то, что происходит в Европе, произошло с США, по крайней мере, при мне».

Как выяснило Associated Press, в период с 19 апреля по 31 мая 2018 года у родителей были отняты 1995 детей, в том числе 100 — младше четырех лет. Агентство ссылается на внутреннюю документацию министерства внутренней безопасности США. По данным The New York Times, практика разделения семей применяется весь 2018 год.

Случаи разделения семей участились после того, как в апреле 2018 года Минюст США провозгласил политику «нулевой терпимости» по отношению к нелегальным мигрантам: фактически это означает, что любые попытки нелегального проникновения на территорию США должны преследоваться по всей строгости закона.

Регулярный брифинг Белого дома в понедельник, 18 июня несколько раз откладывался на фоне возникшего возмущения, в то время как Трамп совещался с чиновниками в Западном крыле. Наконец, после 17 часов пресс-секретарь Сара Хакаби Сандерс представила министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен, выступившую в защиту политики «нулевой терпимости», которую проводит администрация и которая приводит к разделению семей.

Нильсен отвергла негативную подачу этой темы в СМИ, заявив, что американские власти лишь надлежащим образом исполняют закон. «Изменилось лишь то, что мы больше не делаем исключений для целых классов людей, которые нарушают закон», - сказала она. Некоторые критики обвиняют администрацию Трампа в том, что она использует детей в качестве «пешек», требуя от Конгресса законодательных действий. В ответ на просьбу прокомментировать их мнение министр сказала: «Это очень подлая реакция».

«Демократы могут исправить насильственное разделение семей на границе, работая с республиканцами над новым законодательством», - написал Трамп в Twitter в субботу.

The Democrats are forcing the breakup of families at the Border with their horrible and cruel legislative agenda. Any Immigration Bill MUST HAVE full funding for the Wall, end Catch & Release, Visa Lottery and Chain, and go to Merit Based Immigration. Go for it! WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018

Он говорил, что главными его требованиями к закону о миграции являются строительство стены на границе с Мексикой и отмена визовой лотереи. Демократы не раз заявляли о несогласии выделить деньги на строительство стены, а также выступали против ограничения на выдачу гражданства тем, кто прибыл в США в несовершеннолетнем возрасте. «Дети не должны быть инструментом для переговоров», - написал в Twitter бывший президент-демократ Билл Клинтон. Его жена Хиллари ретвитнула сообщение мужа, подписав лишь: «Да».

On this Father’s Day I’m thinking of the thousands of children separated from their parents at the border. These children should not be a negotiating tool. And reuniting them with their families would reaffirm America’s belief in & support for all parents who love their children. — Bill Clinton (@BillClinton) June 17, 2018

C заявлением по этой теме выступила и первая леди США Мелания Трамп, сообщает CNN. «Госпоже Трамп ненавистно видеть, как детей отделяют от их семей, она надеется, что обе стороны смогут в конце концов добиться успеха при проведении иммиграционной реформы. Она верит, что нам нужна страна, которая следует законам, но которая управляется сердцем», - передала слова жены президента ее представитель Стефани Гришам.

Бывшая первая леди Лора Буш написала в The Washington Post, что политика разлучения «жестока и аморальна». «Наше правительство не должно заниматься сгоном детей в бывшие склады или планировать размещать их в палаточных городках в пустыне в окрестностях Эль-Пасо, - написала она. - Эти кадры пугающе напоминают лагеря в Японии времен Второй мировой войны, которые теперь считаются одним из самых постыдных эпизодов в истории США».