Узбекистан и ООН будут вместе бороться против организованной преступности

CA-NEWS (UZ) - Делегация Узбекистана во главе с Генеральным прокурором Отабеком Муродовым посетила Управление ООН по наркотикам и преступности в Вене (Австрия), сообщили местные СМИ.



Заместитель Генерального секретаря ООН, Исполнительный директор Управления по наркотикам и преступности Юрий Федотов, приветствуя делегацию, подчеркнул значимость состоявшейся в ноябре в Ташкенте встречи с президентом Шавкатом Мирзиеёвым, итогом которой стало подписание Дорожной карты сотрудничества УНП и Узбекистана.

В ходе встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между ООН и Генеральной прокуратурой. В нем определены ключевые направления и формы взаимодействия в области борьбы с транснациональной организованной преступностью, коррупцией и другими видами преступлений.

Участники обсудили вопросы практической реализации подписанного документа. Отмечено, что Меморандум будет свидетельством намерений сторон поднять совместное сотрудничество на качественно новый уровень.

Достигнуты договоренности подготовить план конкретных мероприятий по дальнейшему практическому взаимодействию.

В этой связи проведены рабочие встречи с Директором департамента

по вопросам договоров (DTA) УНП ООН Д.Брандолино, а также руководителями секций по вопросам правосудия, предупреждения терроризма, киберпреступности и отмывания денег.