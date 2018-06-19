Жизнь в Центральной Азии: Президент Монголии бывший чемпион мира по самбо борется с коррупцией и нищетой?

CA-NEWS (MNG) - В распростертых степях Монголии, на родине Чингисхана в буквальном смысле появился сильный человек — президент Халтмаагийн Баттулга — бывший чемпион мира по самбо, друг Владимира Путина и бизнес-магнат, пишет газета The Washington Post (перевод CA-News).

Издание характеризует президента Монголии как популиста, который в прошлом году вступил в должность главы государства, став тем самым аутсайдером, занимавшим коррумпированную и корыстную политическую элиту.

Как и президент США Дональд Трамп, он человек, который всегда говорит, что одержит победу и чей предвыборный девиз был: «Монголия победит». Но в данное время Халтмагийн Баттулга столкнулся с некоторыми проблемами в политической жизни.

В Монголии в 1990 году был свергнут авторитарный коммунистический режим, и на его место пришла демократия. Почти три десятилетия она развивается в стране на фоне социального неравенства. В стране процветает коррупция, запасы меди, угля и золота в стране используются не по назначению, 30% населения находится в нищете.

«Я задавался вопросом перед выборами и задаюсь вопросом сейчас, - сказал Баттулга на собрании городского муниципалитета в прошлом месяце, - почему в стране, богатой ресурсами, люди все еще так бедны?».

55-летний Баттулга поднялся из самых низов, начиная с титула чемпиона мира по самбо и успешной карьеры бизнесмена, до самого высокого поста в стране. Но его власть как президента осталась ограниченной. Парламент и деятельность премьер-министра находятся в руках соперничающей политической партии. Баттулга же играет важную роль в установлении внешней политики, но его амбиции гораздо выше.

В течение последних трех месяцев он объезжал страну, проводя собрания в каждой из 21 провинции, прося поддержку народа в его битве за улучшение порядка в управлении страной.

«Чувствуете ли вы, что президент, которого вы выбрали, сам по себе? - спросил он у сотни собравшихся людей. - Пришло время говорить о президенте и людях, которые работают вместе на благо нашего будущего».

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Лувсандендев Сумати, директор независимой организации San-Marala, провел анализ последнего голосования в Монголии, который показал, что после нашумевших президентских выборов в стране, что многие люди избегают выборов или бросают пустые бюллетени в знак протеста.

В конце концов, несмотря на обвинения в коррупции, Баттулга смог выиграть и стать президентом. «Народ решил, что он их президент, и если люди так решили, то они прощают ему все», - отмечает Сумати.

Монголия — самая малонаселенная страна в мире, размером со штаты Техас, Калифорния и Монтана, где проживают всего 3 млн человек, и которая граничит с большими странами, как Россия и Китай. В плане культуры Монголия близка с Россией, но экономически зависит от Китая, где сосредоточено 80% экспорта.

Являясь бывшим президентом ассоциации дзюдоистов Монголии, он разделяет дружбу и увлечение этим видом спорта с Путиным. «Поскольку мы оба занимались дзюдо, нам легче общаться», - сказал Баттулга в одном из интервью, отметив, что его российский коллега также является президентом страны, которая была их соседом на протяжении тысяч лет.

Но Баттулга также ожидает поддержки от США. В 1990 году Америка пообещала, что станет третьим соседом для демократической Монголии, это же обещание повторилось, когда президент Джордж Буш посетил страну в 2005 году. Позднее госсекретарь Джон Керри (при президенте Бараке Обаме) назвал Монголию оазисом демократии между Россией и Китаем.

«Похвалы США о том, что Монголия является оазисом демократии, не внесли существенного вклада в экономику», - написал Баттулга в письме президенту Трампу в декабре прошлого года. Баттулга попросил улучшить доступ к монгольскому экспорту текстиля в Соединенные Штаты, и Трамп ответил, что был бы рад изучить способы расширения торговли на равноправной основе.

Как отмечает WP, Баттулга начал свой бизнес довольно скромно. После окончания художественной школы он продавал картины туристам в Улан-Баторе, после начал бизнес по производству и продаже джинс, а затем торговал электроникой за границей. Для этого он использовал свои призовые деньги от побед и международные связи, которые он заводил во время турниров.

При приватизации государственных активов он приобрел контрольные пакеты акций в гостиницах и мясокомбинатах. По словам его друга и биографа Дорхханда Турмунха, Баттулга был вынужден уехать из страны на шесть месяцев после того, как его ложно обвинили в незаконном импорте алкоголя. Позже его обвинили в коррупции, когда он находился на посту министра транспорта, но никаких объявлений не было предъявлено. Более десяти лет назад Баттулга также установил огромную статую Чингисхана в парке за пределами столицы.

Сегодня же Баттулга является самым популярным политиком в Монголии, как показывают опросы San Marala. И у многих людей остается вопрос: является ли президент со своей бизнес-империей частью решения или частью проблемы?

На собрании в провинциях, что он устраивал, было много жалоб. Были призывы к улучшению условий для медицинских работников, некоторые выступали против китайских рабочих в Монголии, другие говорили о переполненности школ. Президент терпеливо слушал все просьбы и претензии более часа, прежде чем обвинил избирателей в том, что они дали доминирующее положение соперничающей партии на парламентских выборах в 2016 году. «Одна партия получила 65 мест из 76, - сказал Баттулга, - у них есть все места, но, к сожалению, за последние два года они ничего не сделали».

Один из слушателей же обвинил Баттулгу в том, что он не лучше его соперников. «Вы обвиняете избирателей, заявляя, что это наша вина, что мы выбрали воров», - сказал он. «Посмотрите на нашу жизнь, посмотрите на состояние, в котором живут наши дети. Сейчас китайцы являются владельцами Монголии, страна находится на грани катастрофы. Я избрал вас. Я голосовал за вас. Но Монголия победит только тогда, когда мы избавимся от этих двух политических партий», - добавил он.