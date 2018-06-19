Россия и Туркменистан будут укреплять стратегическое партнёрство

CA-NEWS (TM) - Члены Комитета Совета Федерации по международным делам поддержали ранее одобренную палатой регионов ратификацию договора о стратегическом партнёрстве между Россией и Туркменистаном, сообщает «Парламентская газета».

Соответствующее решение было принято на заседании комитета 18 июня. В соответствии с договором Россия и Туркмения будут расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью, коррупцией и оборотом наркотиков.

В пояснительной записке к документу отмечается, что стратегическое партнёрство сторон нацелено на расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, на создание благоприятных условий для обеспечения взаимной безопасности, противодействия глобальным угрозам и вызовам, укрепления региональной стабильности.

«Туркменистан является нашим важным глобальным партнёром, и я уверен, что этот договор станет важным элементом развития наших двусторонних отношений», - сказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Соглашение было подписано Москвой и Ашхабадом 2 октября 2017 года.