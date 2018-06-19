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  19 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане планируют создать национальный совет по финансовой стабильности

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 19 июня прошло заседание правительства Таджикистана под председательством Эмомали Рахмона, где был обсужден проект о создании национального совета по финансовой стабильности в республике, сообщает пресс-служба президента.

Правительство также утвердило государственную программу об оказании адресной социальной помощи в республике на 2018-2020 годы и план работы правительства страны на второе полугодие года, а также образцовое положение для вузов страны.

Правительство приняло поправки в законы Таджикистана «О борьбе с коррупцией», «О лизинге», «О страховой деятельности», «Об общественных организациях».

В конце заседания Эмомали Рахмон дал конкретные указания членам правительства и руководителям всех государственных структур по реализации проектов постановлений правительства и законов республики.

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