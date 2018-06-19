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  19 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На границе Таджикистана и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,6

CA-NEWS (TJ) - На территории Таджикистана утром 19 июня произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщила на своем сайте сейсмологическая опытно-методическая экспедиция.

Эпицентр землетрясения, произошедшего 19 июня в 10:04 утра по местному времени находился на глубине 20 км на расстоянии 534 км на юго-западе от Алматы на границе Таджикистана и Китая

Никаких данных о разрушениях или пострадавших не имеется.

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