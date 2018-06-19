Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные килограммовые серебряные монеты

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты из серебра номиналом 5000 и 500 тенге и из сплава мельхиор номиналом 100 тенге.

По данным Нацбанка, монеты, посвященные 20-летию Астаны, имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон.

На лицевой стороне (аверсе) монет изображен герб РК. По окружности монет расположены надписи «5000 ТЕҢГЕ», «500 ТЕҢГЕ», «100 ТЕҢГЕ», обозначающие номинал соответствующих монет, «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на государственном языке и «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» на английском языке. На монетах из серебра также присутствуют надписи «Ag 925 1kg» или «Ag 925 31,1g», обозначающие металл, из которого изготовлена соответствующая монета, его пробу и массу.

На оборотной стороне (реверсе) монет расположен коллаж из знаковых зданий Астаны. В верхней части расположена надпись «АСТАНА» и стилизованное изображение неба (на монетах из серебра изображение голографическое). В нижней части расположено стилизованное изображение числа «20», заполненное изображением национального орнамента (на монетах из серебра изображение голографическое), надпись «ЖЫЛ» и надпись «1998-2018», обозначающая год образования столицы и год чеканки монеты.

Монеты номиналом 5000 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, масса - 1 килограмм, диаметр - 100 мм, качество изготовления - «proof», тираж - 200 штук.

Монеты номиналом 500 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, масса - 31,1 грамма, диаметр - 38,61 мм, качество изготовления - «proof», тираж - 2 тысячи штук.

Монеты номиналом 100 тенге изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), масса - 11,17 грамм, диаметр - 31 мм, качество изготовления «brilliant uncirculated», тираж - 30 тысяч штук.

Коллекционные монеты номиналом 5000 тенге, 500 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории республики по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе Нацбанка РК. Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

Серебряные монеты качества «proof» выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Нацбанка на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор качества «brilliant uncirculated» упакованы для продажи в специальную полиграфическую упаковку.