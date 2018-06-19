Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан будут проводить комбинированные туры

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан планируют совместно проводить комбинированные туры. Об этом, как передают во вторник узбекские СМИ, сообщил специалист Департамента туризма Кыргызстана Санжар Боркеев на пресс-конференции в Бишкеке.

«На межправительственном уровне в эти государства разосланы письма, чтобы они рассмотрели нашу идею комбинированных туров. Сегодня частные туристические компании устраивают туры в такие города как Алматы, Бухара, Самарканд, Ташкент для граждан Кыргызстана, а создание совместных туров с Казахстаном и Узбекистаном будет происходить на государственном уровне», – сказал Боркеев.

Как отметил посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов, для Узбекистана развитие туристической базы является стратегически важным и в связи с этим, узбекская сторона готова к созданию совместных комбинированных туров.

Посол также добавил, что граждан Кыргызстана могут находиться на территории Узбекистана без визы в течение 60 дней.

Напомним, что с 16 марта Таджикистан и Узбекистан отменили визовый режим. Граждане двух стран могут ездить друг к другу без визы на 30 дней.