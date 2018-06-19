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  19 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Генсек ТюркПА Алтынбек Мамаюсупов посетил мажилис Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран Алтынбек Мамаюсупов 19 июня посетил мажилис Казахстана.

Как сообщает пресс-служба палаты парламента, он встретился с председателем Комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Мухтаром Ерман.

Они обсудили вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества. Депутат пригласил Офис ТюркПА принять участие в работе инвестиционного форума для молодежи, который пройдет в октябре в Астане под эгидой Азиатского Форума парламентариев по народонаселению и развитию.

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