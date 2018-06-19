Google вложит $550 млн в китайский онлайн-магазин

CA-NEWS (CA) - Google проинвестирует $550 миллионов в китайский интернет-магазин JD.com в попытке нарастить присутствие на быстроразвивающихся рынках Азии и продолжить противостояние с конкурентами, включая Amazon, сообщает Reuters.

Две компании сообщили, что сделка станет частью более широкого сотрудничества, заключающегося в продвижении товаров JD.com через торговую площадку Google.

Таким образом JD.com сможет расширить свое присутствие за пределами Китая и Юго-Восточной Азии и выйти на рынки США и Европы.

В результате сделки к Google перейдет 27,1 млн акций китайского JD.com (менее 1%). Представители Google заявили, что соглашение не предполагает какой-либо особой активизации деятельности компании в Китае, где заблокированы ее главные сервисы из-за отказа IT-гиганта приводить свои поисковые выдачи в соответствие с местными законами.