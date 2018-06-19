Туркменистан все еще не открыл границу для жителей Магистау

CA-NEWS (TM) - Туркменистан 6 июня закрыл для жителей Мангистауской области Казахстана безвизовый въезд в страну. По данным казахских СМИ, граница была закрыта до 16 июня в связи с усилением мер безопасности в Балканском велаяте.

Как сообщили «Хронике Туркменистана» три независимых источника, на данный момент граница все еще закрыта. Более того, через границу не пропускают даже тех, у кого есть транзитная виза.

На вопросы, почему граница закрыта и когда возобновится пропуск, туркменские пограничники не отвечают, ограничиваясь емким словом «болонок» (не разрешено).

«Из-за этой неопределенности все наши планы оказались нарушены. Мы не знаем сколько нужно ждать и не можем определиться стоит нам подождать или это продлится еще неделю. Многие ночуют у границы в машинах», - сообщает один из очевидцев.

Через два дня после закрытия границы из Ашхабада в Балканский велаят вылетели оба президентских самолета. Пробыв в аэропорту Туркменбаши несколько минут, они вернулись в столицу. 19 июня, оба Боинга снова вылетели в направлении Балканского велаята.

Сам глава государства все это время находился в Ашхабаде.

Издание предполагает, что все это время на отдыхе в Авазе находилась семья президента, ради охраны которой были усилены меры безопасности и в Туркменбаши были отправлены оба самолета главы государства. «Вероятно, отдых Бердымухамедовых закончился и они вылетают назад в Ашхабад. В этом случае границу должны открыть в ближайшее время», - говорится в сообщении.