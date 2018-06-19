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  19 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев принял председателя Конституционного совета

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 июня принял председателя Конституционного совета Кайрата Мами.

Как сообщает пресс-служба Акорды, К.Мами рассказал о ходе реализации конституционной реформы, а также результатах деятельности Конституционного совета и планах на предстоящий период.

Глава РК отметил, что Конституционный совет является государственным органом, который должен обеспечивать верховенство Конституции, и обратил внимание на необходимость дальнейшего раскрытия ее потенциала.

«Все законы и нормативные правовые акты, принимаемые парламентом, государственными органами страны, должны полностью соответствовать положениям и нормам Конституции», - сказал он.

К.Мами проинформировал о подготовке к празднованию Дня Конституции РК.

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