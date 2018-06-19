Вода является важным элементом национальной и региональной безопасности, - координатор экологической деятельности ОБСЕ

CA-NEWS (TJ) - Вода является стратегическим ресурсом и важным элементом национальной и региональной безопасности. Недостаток воды, отсутствие доступа к воде, загрязнение и связанные с водой стихийные бедствия, такие как наводнения, могут угрожать социально-экономическому развитию и политической стабильности.

«В то же время, вода также может стать источником сотрудничества. И для этого необходимо, чтобы ОБСЕ приложила свои усилия в содействие эффективной водной дипломатии», - говорит в интервью для ОБСЕ посол Вук Жугич, координатор экономической и экологической деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Совместное управление водными ресурсами может привести к улучшению отношений между странами и укреплению безопасности, процветания и защиты окружающей среды.

Маастрихтский стратегический документ по экономическому и экологическому измерению 2003 года признал некоторые проблемы, такие как деградация окружающей среды, неустойчивое использование природных ресурсов, неправильное управление отходами, проблемы с доступом к ресурсам и загрязнением, а также экологические катастрофы различного характера.

Деградация окружающей среды, конкуренция за природные ресурсы, а также изменение климата делают регулирование экологических проблем очень сложной и требующей больших затрат задачей для государств-участников.

Экологическое сотрудничество, напротив, может помочь в укреплении доверия и уверенности и в 1997 году государства-участники согласились учредить должность Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ.

В качестве координатора выступает Вук Жугич, который уполномочен укреплять потенциал постоянного совета и институтов ОБСЕ в решении экономических, социальных и экологических аспектов безопасности.

«Мы благодарны Таджикистану за организацию этого важного глобального мероприятия в Душанбе после исторических конференций по водным ресурсам, проведенных у них в последние годы» - отмечает Жугич.

Напомним, В Таджикистане с 20 по 22 июня состоится международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028».