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  19 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп пригрозил Китаю пошлинами еще на $200 млрд. Пекин пообещал ответить на угрозы

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 10% пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 миллиардов, заставив Пекин сделать немедленное предупреждение об ответных мерах, сообщает Reuters.

Этот неожиданно быстрый и резкий шаг Трампа стал, по его словам, ответом на решение Китая повысить пошлины на американские товары общей стоимостью $50 миллиардов, которое было принято после объявления Трампом в пятницу об аналогичных пошлинах на китайские товары.

«Эти пошлины вступят в силу по завершении юридических процедур, если Китай не изменит своих действий, а также в том случае, если он будет продолжать введение новых тарифов сверх тех, о которых уже объявил», - заявил Трамп в понедельник.

Эскалация торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира ударила по мировым фондовым рынкам и привела к ослаблению как доллара, так и китайского юаня на азиатских торгах во вторник.

Министерство коммерции Китая заявило, что Пекин будет вынужден принять меры «количественного и качественного» характера в случае публикации США перечня товаров, на которые будут введены новые пошлины, обвинив Вашингтон в развязывании торговой войны.

«Подобные проявления крайнего давления и шантажа являются отступлением от консенсуса, достигнутого сторонами на многочисленных консультациях. Американская сторона начала торговую войну и нарушила правила рынка, что наносит вред интересам не только народов КНР и США, но и всего мира», - говорится в заявлении ведомства.

В минувшую пятницу Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $50 миллиардов. Пекин в ответ сообщил о симметричных мерах в отношении американского импорта, а также о приостановке действия всех предыдущих торговых соглашений с администрацией Трампа.

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