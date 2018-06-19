В Казахстане уничтожают чай из Пакистана, в котором обнаружены красители и плесень

CA-NEWS (KZ) - В чае пакистанского производства обнаружены синтетические красители и плесень.

Как сообщает пресс-служба Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана, в чае Al Barkat (производства A.A.Mughal General Traders), Gajjal's Теа (производства KPK "Gajjal's"), Allama (производства MTI medical Pvt), Pac Tea (производства Zaib-un-Nisa street Sadar Karachi) и Allied Tea (производства S.I.T.E. Karachi) обнаружены синтетические красители «Солнечный закат» Е 110 и тартразин Е102, которые запрещены к использованию.

Кроме того, в чае Al Barkat содержание плесени превышает норму в 10 раз, а в Gajjal's Теа – в 2-4 раза.

Комитет изымает и уничтожает несоответствующий требованиям пакистанский чай и вводит временные санитарные меры по запрету его ввоза и реализации в республике.