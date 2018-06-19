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  19 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МИД Узбекистана переедет в другое здание

CA-NEWS (UZ) - На официальном сайте Министерства иностранных дел Узбекистана появилось сообщение о том, что ведомство переезжает в новое здание.

«Вниманию посетителей интернет-ресурсов МИД и представителей СМИ. В связи с переездом Министерства иностранных дел в другое здание могут быть перебои в размещении материалов на официальных Интернет-ресурсах МИД (веб-сайт, страница в Facebook, канал в YouTube). Надеемся на понимание», - говорится в сообщении.

Как сообщили местные СМИ, внешнеполитическое ведомство Узбекистана разместится в бывшем здании хокимията (администрации) Ташкента, расположенное недалеко от сквера имени Амира Темура в самом центре столицы.

Это здание последние годы занимал головной офис Народного банка Узбекистана.

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