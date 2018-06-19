В Таджикистан с официальным визитом прибыл президент Пакистана

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистан 19 июня с официальным визитом прибыл президент Пакистана Мамнун Хусейн, сообщает Авеста.

В Душанбе 19 июня пройдут встречи и переговоры на высшем уровне в рамках официального визита президента Пакистана Мамнуна Хусейна в Таджикистан.

Мамнун Хусейн в рамках официального визита также встретится с председателем нижней палаты парламента страны Шукурджоном Зухуровым и премьер-министром Кохиром Расулзода.

20 июня президент Пакистана примет участие в международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 гг».