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  19 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистан с официальным визитом прибыл президент Пакистана

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистан 19 июня с официальным визитом прибыл президент Пакистана Мамнун Хусейн, сообщает Авеста.

В Душанбе 19 июня пройдут встречи и переговоры на высшем уровне в рамках официального визита президента Пакистана Мамнуна Хусейна в Таджикистан.

Мамнун Хусейн в рамках официального визита также встретится с председателем нижней палаты парламента страны Шукурджоном Зухуровым и премьер-министром Кохиром Расулзода.

20 июня президент Пакистана примет участие в международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 гг».

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