В Таджикистан с официальным визитом прибыл президент Пакистана
- Таджикистан, политика
- 16:23, 19 июня 2018
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CA-NEWS (TJ) - В Таджикистан 19 июня с официальным визитом прибыл президент Пакистана Мамнун Хусейн, сообщает Авеста.
В Душанбе 19 июня пройдут встречи и переговоры на высшем уровне в рамках официального визита президента Пакистана Мамнуна Хусейна в Таджикистан.
Мамнун Хусейн в рамках официального визита также встретится с председателем нижней палаты парламента страны Шукурджоном Зухуровым и премьер-министром Кохиром Расулзода.
20 июня президент Пакистана примет участие в международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 гг».