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  19 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В столице Монголии установлены камеры видеонаблюдения на сумму почти $250 тыс.

CA-NEWS (MNG) - В течение последних двух месяцев в Улан-Баторе было установлено в общей сложности 2530 камер видеонаблюдения с целью снизить количество преступлений, сообщает Xinhua.

По данным департамента полиции, эта мера является частью кампании «Давайте установим камеры», направленной на предотвращение преступлений и создание безопасных и здоровых условий для жизни граждан.

Департамент отмечает, что в кампании участвовало более 28 780 человек, установленные камеры стоили 580 миллионов тугриков (около $240 тыс.).

Общая численность населения столицы Монголии составляет 1, 38 млн. человек.

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