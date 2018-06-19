Испания выделит Узбекистану €150 млн на совместные проекты

CA-NEWS (UZ) - Испания планирует выделить Узбекистану 150 млн евро для реализации стратегических проектов, сообщил сегодня посол Испании в Узбекистане Игнасио Ибаньеса. Об этом сообщает kun.uz.



«Мы работаем над меморандумом о финансовом сотрудничестве. На первом этапе Испания планирует выделить Узбекистану льготную кредитную линию в размере 150 млн евро для реализации стратегических проектов в инфраструктуре, сельском хозяйстве и промышленности», – сказал посол, выступая в Ташкенте на узбекско-испанском бизнес-форуме.

Посол также добавил, что несмотря на смену правительства в Испании, в ближайшем время стороны смогут провести заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и обсудить совместные инициативы.

«В контексте наших новых отношений мы хотим предложить полную поддержку правительства Испании, тем реформам, которые начались в Узбекистане», – подчеркнул Ибаньеса.