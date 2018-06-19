В Монгольском аймаке Дорнод начнут строительство нефтеперерабатывающего завода

CA-NEWS (MNG) - Торжественная церемония заложения фундамента нефтеперерабатывающего завода состоится 22 июня в аймаке Дорнод. В мероприятии примут участие премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и другие официальные лица, а также делегация из Индии, сообщает Xinhua.



После церемонии заложения фундамента планируется поэтапно начать строительство 18-километровой железной дороги с двумя направлениями, автодороги и других инфраструктурных сооружений, необходимых для будущего завода.

Проект финансируется за счет займов Индии. Ожидается, что строительство завода завершится в 2022 году и увеличит ВВП Монголии на 10%.

Напомним, правительство Монголии планирует построить нефтеперерабатывающий завод мощностью 1.5 млн тонн переработки нефти в год вместе с соответствующей линией нефтепровода.