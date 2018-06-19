Автовладельцы жалуются на сотрудников ДПС, вымогающих взятки на межрегиональных трассах Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Источники туркменской службы радио «Азатлык» внутри страны сообщают о том, что сотрудники дорожной полиции, инспектирующие дорожное движение на межрегиональных трассах Ашхабад-Дашогуз, Ашгабат-Мары-Лебап, в три раза повысили сумму взяток, вымогаемых у автовладельцев.

«Работники дорожной полиции с радарами, устраивают засаду в песках, останавливают машины, которые едут на большой скорости. Если не заплатить 40 манатов (3,5 маната за $1 по госкурсу), они угрожают заведением протокола, что может очень дорого обойтись водителю», - сообщил 15 июня источник.

По его словам, два месяца назад сумма взятки, требуемой у водителей за такое нарушение не превышала и 10 манатов.

Это обстоятельство совпало с тем, что курс доллара на «чёрном рынке» в Туркменистане достиг почти 30 манатов перед тем, как опуститься до 20 манатов, а также цены на продукты питания неуклонно растут, что привело к возникновению больших очередей за некоторыми продуктами.

Тем временем, на фоне кризисной ситуации с курсом доллара, в силовых структурах страны произведены очередные кадровые перестановки. Глава МНБ Доврангелди Байрамов освобождён от должности, в то время как получивший больше всего выговоров глава МВД Искендер Муликов повышен в воинском звании. Местные наблюдатели объясняют причины исчезновения «грозовых туч», долгое время висевших на Муликовым, тем, что он смог «расположить» к себе главу государства своим рвением в рамках подготовки к авторалли «Амуль-Хазар».

«Муликов сначала организовал вручение дорогостоящего спортивного автомобиля в дар президенту. Бердымухамедов испытал этот автомобиль со своим сыном Сердаром, продемонстрировав свое мастерство вождения, чем остался крайне доволен», - рассказал наблюдатель из Ашхабада, просивший не упоминать своего имени в эфире.

Как известно из туркменских медиа, в середине мая в Туркменистане прошли состязания по отбору команд для участия в авторалли «Амуль-Хазар». Президент Бердымухамедов тоже участвовал в этих состязаниях.

«Конечно же то, что президент на этих гонках победил профессионального водителя из спортивного автоклуба МВД и потом получил сертификат для участия в ралли, это тоже заслуга Муликова», - отметил наш собеседник.

Но в официальных медиа не упоминается, что министр был повышен в звании именно за эти заслуги.

В тоже время источники сообщают, что водители всё больше выражают недовольство взяточничеством, присущим дорожной полиции со времён бывшего СССР, потому, что в отличие от тех времён полиция теперь вымогает взятку вне зависимости от того, нарушил ты правила или нет.

Водители из Лебапа и Мары рассказали, что автомобилисты, пользующиеся автотрассами, платят взятку не только за превышение скорости, но и за то, что просто проезжают мимо постов дорожной полиции.

«Между Ашхабадом и Лебапом есть около 10 постов дорожной полиции, водители, проезжая мимо этих постов только молят о том, чтобы их не остановили. По не писанным правилам, на этих постах теперь нужно заплатить работнику полиции по 10 манатов. До этого размер этой «добровольно-принудительной» взятки был 5 манатов», - сообщил 45-летний водитель из Лебапа.

На вопрос «почему же водители, которых полиция не останавливала, сами останавливаются и дают взятку», водители отвечают, что они делают это опасаясь придирок полиции, то есть не хотят иметь недоброжелателей на дорогах, по которым часто ездят и хотят задобрить их.

«Если полиция придерётся, то ты ничего не сможешь сделать. Они [водители] знают, что если будут кому-то жаловаться, то поверят не им, а сотруднику полиции. В результате расходов будет больше», - рассказал водитель, говоривший на условиях анонимности.

Тем временем, по словам водителей, регулярно ездящих по межрегиональным трассам, растут цены на автозапчасти и масла. Так, например, стоимость пятилитровой канистры моторного масла с 120 манатов выросла до 500 манатов.