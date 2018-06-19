В Монголии благотворительная организация помогает семьям выйти из бедности

CA-NEWS (MNG) - Благотворительная организация World vision в Монголии 19 июня объявила, что планирует вытащить из бедности более 3 тыс семей в рамках проекта «Бедность и пути решения», сообщает Xinhua.

«Мы начали реализацию проекта в 2017 году и на данный момент мы помогли более 600 семьям», - рассказал национальный координатор благотворительной организации.

Цель проекта заключается в том, чтобы помочь более 3 тыс. семьям выйти из бедности. Проект также направлен на улучшение услуг социального обеспечения.

Согласно данным национальной статистической системы Монголии за 2016 год, в стране проживает более 3 млн. человек и 30% населения живут в состоянии бедности.