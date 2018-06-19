РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии благотворительная организация помогает семьям выйти из бедности

CA-NEWS (MNG) - Благотворительная организация World vision в Монголии 19 июня объявила, что планирует вытащить из бедности более 3 тыс семей в рамках проекта «Бедность и пути решения», сообщает Xinhua.

«Мы начали реализацию проекта в 2017 году и на данный момент мы помогли более 600 семьям», - рассказал национальный координатор благотворительной организации.

Цель проекта заключается в том, чтобы помочь более 3 тыс. семьям выйти из бедности. Проект также направлен на улучшение услуг социального обеспечения.

Согласно данным национальной статистической системы Монголии за 2016 год, в стране проживает более 3 млн. человек и 30% населения живут в состоянии бедности.

print
  • Посол Словении завершает свою дипломатическую миссию в Туркменистане
  • Зачем Россия и Монголия регулярно проводят совместные военные учения? - эксперты
  • В Таджикистане за жестокое убийство бабушки и дедушки внука приговорили к 26 годам тюрьмы
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×