Марсоход NASA сделал селфи во время мощной песчаной бури

- Азия и мир, общество
- 17:34, 19 июня 2018
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- Обновлено: 20:26, 19 июня 2018
CA-NEWS (CA) - В июне этого года Марс накрыло масштабной песчаной бурей. Марсоход «Кьюриосити», работающий в кратере Гейл, смог сделать селфи на фоне приближающейся непогоды. Как сообщает Би-би-си, другой марсоход «Оппортьюнити», который находится в Долине Настойчивости (Perseverance Valley) из-за бури он перестал работать.
Dust storm selfie by @MarsCuriosity on Sol 2082.— Seán Doran | Seán Ó Deoráin (@_TheSeaning) 17 июня 2018 г.
100 megapixel portrait: https://t.co/dp3SWeSmyB pic.twitter.com/trVbsWv88S
«Селфи» - на самом деле составной снимок, собранный художником Шоном Дораном из серии фотографий, которые марсоход сделал на камеру с вытянутой «руки». Доран выложил селфи 17 июня, но исходные фотографии для него были сделаны на 2082-й сол (марсианский день) со дня начала миссии - то есть в районе 14 июня.
'First Selfie!'— Seán Doran | Seán Ó Deoráin (@_TheSeaning) 18 июня 2018 г.
by @MarsCuriosity on Sol 84, about 4 years ago & the latest from 3 days ago during the ongoing dust storm.
64 megapixel version: https://t.co/kt0zXWGMHx pic.twitter.com/yqt9vvTgue
Пока «Оппортьюнити» держится, но 14-летнему роверу угрожает переохлаждение, все научные эксперименты прекращены. Пылевые бури особенно опасны для ровера, поскольку в зоне шторма существенно понижается температура, а марсоход лишается доступа к главному источнику энергии - солнечным лучам. Низкая температура (сейчас в зоне шторма около -30 по Цельсию) снижает эффективность аккумуляторов «Оппортьюнити», и сохраняется угроза, что он полностью разрядится и потеряет связь с Землей.
Основная задача инженеров НАСА сейчас - таким образом управлять ровером, чтобы он тратил достаточно энергии на обогрев себя, но смог бы продержаться на заряде батарей до окончания бури.
10 июня шторм усилился и охватил территорию, превышающую по площади Северную Америку. К счастью, усиление пылевой бури привело к тому, что видимость значительно улучшилась и теперь сравнима с очень туманным днем на Земле. В воскресенье ровер вышел на связь. Тем не менее, угроза прекращения работы марсохода сохраняется в случае, если ему придется слишком долго ждать ясной погоды.
Oh, Mars!— Seán Doran | Seán Ó Deoráin (@_TheSeaning) 16 июня 2018 г.
A lower flyby of Gorgunum Chaos, made with @HiRISE data & synthetic color pass.
Nice detail in the 4k version: https://t.co/vps6ilIeh5 pic.twitter.com/repkZl1Goh
40 megapixel portrait of Gorgonum Chaos on Mars, made with @HiRISE datahttps://t.co/aJyZDw1vwB— Seán Doran | Seán Ó Deoráin (@_TheSeaning) 15 июня 2018 г.
... plus portraits 1, 2 & details pic.twitter.com/PHHQosUWrO
В 2007 году почти всю поверхность Марса охватила пылевая буря. «Оппортьюнити» балансировал на грани отключения, две недели провел в режиме сохранения энергии и даже на несколько дней перестал принимать сигналы с Земли. Тогда ему удалось пережить бурю, хотя в NASA уже приготовились к утере марсохода.
«Спирит», брат-близнец «Оппортьюнити», тоже пережил бурю 2007 года, но с более серьезными потерями. Его солнечные батареи оказались засыпаны пылью и песком, «Спирит» стал вырабатывать почти в семь-десять раз меньше энергии, чем в нормальном состоянии. Попытки вернуть ровер в рабочее состояние продолжались два с лишним года, потом он застрял и в конце концов был признан утерянным.
Роверы-близнецы прибыли на Марс в 2004 году и по плану должны были проработать всего лишь три месяца. «Спирит» в итоге занимался научной работой на Марсе больше шести лет, а срок работы «Оппортьюнити» превышает 14 лет. «Спирит» прошел по территории Марса около восьми километров, «Оппортьюнити» - больше 45. На Марсе сейчас есть только один действующий ровер - «Кьюриосити», который начал работу в 2012 году.