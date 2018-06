Марсоход NASA сделал селфи во время мощной песчаной бури

CA-NEWS (CA) - В июне этого года Марс накрыло масштабной песчаной бурей. Марсоход «Кьюриосити», работающий в кратере Гейл, смог сделать селфи на фоне приближающейся непогоды. Как сообщает Би-би-си, другой марсоход «Оппортьюнити», который находится в Долине Настойчивости (Perseverance Valley) из-за бури он перестал работать.

«Селфи» - на самом деле составной снимок, собранный художником Шоном Дораном из серии фотографий, которые марсоход сделал на камеру с вытянутой «руки». Доран выложил селфи 17 июня, но исходные фотографии для него были сделаны на 2082-й сол (марсианский день) со дня начала миссии - то есть в районе 14 июня.

'First Selfie!'

by @MarsCuriosity on Sol 84, about 4 years ago & the latest from 3 days ago during the ongoing dust storm.

64 megapixel version: https://t.co/kt0zXWGMHx pic.twitter.com/yqt9vvTgue — Seán Doran | Seán Ó Deoráin (@_TheSeaning) 18 июня 2018 г.

Пока «Оппортьюнити» держится, но 14-летнему роверу угрожает переохлаждение, все научные эксперименты прекращены. Пылевые бури особенно опасны для ровера, поскольку в зоне шторма существенно понижается температура, а марсоход лишается доступа к главному источнику энергии - солнечным лучам. Низкая температура (сейчас в зоне шторма около -30 по Цельсию) снижает эффективность аккумуляторов «Оппортьюнити», и сохраняется угроза, что он полностью разрядится и потеряет связь с Землей.

Основная задача инженеров НАСА сейчас - таким образом управлять ровером, чтобы он тратил достаточно энергии на обогрев себя, но смог бы продержаться на заряде батарей до окончания бури.

10 июня шторм усилился и охватил территорию, превышающую по площади Северную Америку. К счастью, усиление пылевой бури привело к тому, что видимость значительно улучшилась и теперь сравнима с очень туманным днем на Земле. В воскресенье ровер вышел на связь. Тем не менее, угроза прекращения работы марсохода сохраняется в случае, если ему придется слишком долго ждать ясной погоды.

Oh, Mars!

A lower flyby of Gorgunum Chaos, made with @HiRISE data & synthetic color pass.

Nice detail in the 4k version: https://t.co/vps6ilIeh5 pic.twitter.com/repkZl1Goh — Seán Doran | Seán Ó Deoráin (@_TheSeaning) 16 июня 2018 г.

40 megapixel portrait of Gorgonum Chaos on Mars, made with @HiRISE datahttps://t.co/aJyZDw1vwB

... plus portraits 1, 2 & details pic.twitter.com/PHHQosUWrO — Seán Doran | Seán Ó Deoráin (@_TheSeaning) 15 июня 2018 г.

В 2007 году почти всю поверхность Марса охватила пылевая буря. «Оппортьюнити» балансировал на грани отключения, две недели провел в режиме сохранения энергии и даже на несколько дней перестал принимать сигналы с Земли. Тогда ему удалось пережить бурю, хотя в NASA уже приготовились к утере марсохода.

«Спирит», брат-близнец «Оппортьюнити», тоже пережил бурю 2007 года, но с более серьезными потерями. Его солнечные батареи оказались засыпаны пылью и песком, «Спирит» стал вырабатывать почти в семь-десять раз меньше энергии, чем в нормальном состоянии. Попытки вернуть ровер в рабочее состояние продолжались два с лишним года, потом он застрял и в конце концов был признан утерянным.

Роверы-близнецы прибыли на Марс в 2004 году и по плану должны были проработать всего лишь три месяца. «Спирит» в итоге занимался научной работой на Марсе больше шести лет, а срок работы «Оппортьюнити» превышает 14 лет. «Спирит» прошел по территории Марса около восьми километров, «Оппортьюнити» - больше 45. На Марсе сейчас есть только один действующий ровер - «Кьюриосити», который начал работу в 2012 году.