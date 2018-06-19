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  19 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ВОЗ включила зависимость от видеоигр в перечень заболеваний

CA-NEWS (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) распространила информацию о том, что зависимость от цифровых или видеоигр признана заболеванием. В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что под «игровым расстройством» понимается модель поведения, при которой нарушается контроль играющего над игрой.

Симптомы могут развиваться непрерывно на протяжении какого-то времени, а могут проявляться с некоторой регулярностью время от времени, отметили в ВОЗ. Игровая зависимость приводит к значительным проблемам в личной, семейной жизни человека, вызывает изменения его положения в социуме, приводит к проблемам в учебе или работе, отмечается в сообщении.

То есть, например, когда компьютерная игра превалирует над прочими потребностями человека, такими как еда, сон, отдых и прочими. В документе также говорится, что заболевание диагностируется, если такая модель поведения ведет к появлению нарушений в личной, семейной и других областях жизни и проявляется на протяжении 12 месяцев.

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