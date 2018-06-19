Назарбаев переименовал Южно-Казахстанскую область

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев переименовал Южно-Казахстанскую область в Туркестанскую.

Также, согласно указу, опубликованному на сайте Акорды, город Шымкент отнесен к категории города республиканского значения, административный центр Южно-Казахстанской области перенесен из Шымкента в город Туркестан.

Глава государства, выступая на церемонии публичного подписания указа, отметил, что Шымкент, наряду с Астаной и Алматы, вошел в число казахстанских городов с населением свыше 1 млн человек.

«Подписываемый сегодня мной указ закрепляет за Шымкентом статус города республиканского значения. Эта административная единица будет семнадцатым регионом нашей страны. Областным центром становится город Туркестан, который на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира», - сказал он.

Н.Назарбаев подчеркнул, что вновь образованная Туркестанская область располагает всеми возможностями для качественной реализации новых административных функций, и отметил историческое значение принимаемого решения.

«Шымкент станет новым центром притяжения инвестиций, технологий и интеллектуальных ресурсов не только нашей страны, но и всего центральноазиатского региона. Для этого есть все условия и необходимый потенциал», - добавил Н.Назарбаев.