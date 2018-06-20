Президенту Таджикистана вручили медаль ВОЗ

CA-NEWS (TJ) - Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону вручили «медаль Всемирной организации здравоохранения», сообщает пресс-служба главы государства.

Церемония вручения награды президенту Эмомали Рахмону состоялась 19 июня во второй половине дня в городской резиденции правительства Таджикистана в связи с Всемирным днём борьбы против табака.

Награду президенту Таджикистана вручил представитель Всемирной организации здравоохранения Игорь Поканевич и дал высокую оценку вкладу и роли президента и правительства страны во имя обеспечения здоровья общества.

Борьба против курения является одной из приоритетных практических мер правительства Республики Таджикистан в социальной сфере, ибо проводимые в Таджикистане работы в сфере борьбы против табака, прежде всего, направлены на улучшение здоровья общества.