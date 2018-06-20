В Душанбе открывается международная водная конференция

CA-NEWS (TJ) - С 20 по 22 июня в Душанбе в городской резиденции правительства Таджикистана пройдет Международная конференция высокого уровня Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 2018 – 2028», сообщает «Азия-Плюс».

Форум организован правительством Таджикистана в сотрудничестве с ООН и нацелен на мобилизацию усилий правительств, структур ООН, международных и неправительственных организаций, а также других заинтересованных сторон на всех уровнях в целях эффективного осуществления связанных с водой целей устойчивого развития, а также целей Международного водного десятилетия.

Основными задачами конференции являются повышение осведомленности об эффективном осуществлении шестой цели устойчивого развития, а также обсуждение дальнейших шагов реализации Плана действий Международного десятилетия действий на 2018-2022 годы на глобальном, региональном и страновом уровнях.

Водная конференция также сосредоточит внимание на том, как государства-члены, соответствующие институты ООН и другие партнеры, включая частный сектор, смогут внести свой вклад в Международное десятилетие для содействия осуществлению повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Программа конференции будет включать в себя пленарные заседания, ряд тематических и интерактивных сессий, выставку, а также пред-конференционные и параллельные мероприятия.

Перед участниками конференции с приветственной речью выступит президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Для участия в работе душанбинской водной конференции зарегистрировано 75 официальных делегаций.

На конференции ожидается участие глав государств и правительств четырех стран - Туркменистана, Пакистана, Афганистана и Джибути, министров и заместителей министров из 35 стран, также руководителей и представителей свыше 40 международных организаций. Делегацию ООН возглавляет заместитель Генсека этой организации Лю Чжэньмин.