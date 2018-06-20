Более 6,7 тыс. выпускников Казахстана окончили школу с золотой медалью

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане общеобразовательные школы в 2018 году окончили 147 023 учеников. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Из 6892 претендентов на знак «Алтын белгі» («Золотая медаль») подтвердили свои знания и получили нагрудной знак 6780 человек (98,4%). Из 4966 претендентов на аттестат с отличием подтвердили свои знания 4915 (99%) выпускников.

Единое национальное тестирование будет проводиться с 20 июня по 1 июля. По данным Национального центра тестирования, для участия в ЕНТ в этом году со стороны выпускников школ подано 102 тыс. 447 заявлений, что составляет 70% от общего количества выпускников, в том числе на казахском языке – 77224, на русском языке - 25177, на английском языке -46.

В 167 пунктах проведения ЕНТ будут задействованы 1206 аудиторий. Данные аудитории обеспечены подавителями сотовой связи, металлоискателями, видеокамерами для наблюдения, записи процесса ЕНТ и онлайн трансляции.